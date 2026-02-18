Налоговое управление нацелилось на израильтян, играющих на Polymarket

Налоговое управление занимается подготовкой официальной позиции по поводу налогообложения доходов израильтян от ставок на букмекерской платформе Polymarket, сообщает "Глобс".

Издание цитирует высокопоставленного источника, согласно которому деятельность на Polymarket создает в Израиле двойное налоговое обязательство.

На первом уровне сама прибыль от прогноза классифицируется как выигрыш от ставки и облагается подоходным налогом в размере 35%. На втором уровне, поскольку деятельность осуществляется в криптовалюте, конвертация валют в шекели или другую валюту считается "продажей актива" – налоговым событием, облагаемым налогом на прирост капитала или как доход от бизнеса, в зависимости от характера деятельности.

Платформа Polymarket попала в поле зрения израильских СМИ в связи с раскрытием дела об использовании секретной информации для ставок по поводу даты американского удара по Ирану.