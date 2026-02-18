x
18 февраля 2026
Экономика

Налоговое управление нацелилось на израильтян, играющих на Polymarket

время публикации: 18 февраля 2026 г., 08:16
Налоговое управление нацелилось на израильтян, играющих на Polymarket
Налоговое управление занимается подготовкой официальной позиции по поводу налогообложения доходов израильтян от ставок на букмекерской платформе Polymarket, сообщает "Глобс".

Издание цитирует высокопоставленного источника, согласно которому деятельность на Polymarket создает в Израиле двойное налоговое обязательство.

На первом уровне сама прибыль от прогноза классифицируется как выигрыш от ставки и облагается подоходным налогом в размере 35%. На втором уровне, поскольку деятельность осуществляется в криптовалюте, конвертация валют в шекели или другую валюту считается "продажей актива" – налоговым событием, облагаемым налогом на прирост капитала или как доход от бизнеса, в зависимости от характера деятельности.

Платформа Polymarket попала в поле зрения израильских СМИ в связи с раскрытием дела об использовании секретной информации для ставок по поводу даты американского удара по Ирану.

