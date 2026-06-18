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Экономика

Управление электроэнергии ужесточает правила подключения дата-центров

Налоги
Инфраструктура
время публикации: 18 июня 2026 г., 07:42 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 07:42
Управление электроэнергии ужесточает правила подключения дата-центров
AP / Image by Argonne National Laboratory

Управление электроэнергии опубликовало для ознакомления общественности новую схему подключения серверных ферм к национальной электросети.

За последние два года в управление поступили заявки на подключение к сети дата-центров суммарной мощностью более 8 гигаватт.

По новой схеме застройщики будут обязаны платить миллионы шекелей в год за место в очереди на подключение к сети. По расчетам ведомства, это позволит отсеять большинство заявок.

Застройщики, планирующие серверную ферму мощностью 50 МВт, должны будут платить около миллиона шекелей в год за свое место в очереди; за более крупный объект - еще около миллиона в год на каждые дополнительные 50 МВт. При этом управление получит право полностью отклонять заявки, если срок ожидания подключения превышает семь лет.

Помимо ежегодных платежей за место в очереди, они также будут обязаны представить чёткие планы финансирования и ряд других разрешений и согласований, подтверждающих их реальную готовность довести процесс до конца.

Среди других мер – отдача преимущества на подключение серверным фермам, расположенным в периферийных районах.

Экономика
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