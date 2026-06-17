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Экономика

Rafael и SpearUAV представили "Железную осу" для перехвата дронов

Оборонка
Беспилотники
время публикации: 17 июня 2026 г., 23:59 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 00:17
Rafael и SpearUAV представили "Железную осу" для перехвата дронов
пресс-служба концерна Rafael

Израильский оборонный концерн Rafael и компания SpearUAV объявили о стратегическом сотрудничестве и продвижению на рынок системы Iron Wasp ("Железная оса") – беспилотного аппарата-перехватчика для борьбы с атакующими дронами.

В пресс-релизе концерна Rafael говорится, что "Железная оса" создается на базе перехватчика Viper I из семейства барражирующих систем SpearUAV. Система будет размещаться непосредственно на боевых машинах и давать наземным подразделениям возможность самостоятельного перехвата воздушных угроз.

Перехватчик запускается из компактной многоконтейнерной установки, монтируемой прямо на бронетехнику и подключаемой к ее штатной системе управления. Перехватчик готов к пуску в любой момент, без предварительной подготовки, и способен поражать небольшие, быстрые и барражирующие дроны. Открытая архитектура позволяет использовать ее в связке с другими разработками концерна Rafael: радарами обнаружения дронов семейства Drone Dome, лазерным комплексом Lite Beam, активной защитой Trophy и дистанционно управляемыми боевыми модулями SAMSON.

Экономика
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