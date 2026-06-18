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Экономика

Банк "Леуми" зачислит по 700 шекелей на счета клиентов, отвечающих трем критериям

Банк Леуми
время публикации: 18 июня 2026 г., 10:02 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 10:02
Банк "Леуми" зачислит по 700 шекелей на счета клиентов, отвечающих трем критериям
Nati Shohat/Flash90

Банк "Леуми" сообщил о намерении выплатить единовременный бонус в размере 700 шекелей своим клиентам, отвечающим установленным критериям.

Речь идет об очередной части программы Банка Израиля по возврату клиентам банков части банковской прибыли на 3 миллиарда шекелей.

Бонус получат клиенты, отвечающие в совокупности трем критериям: ежемесячное зачисление зарплаты на счет в "Леуми" в среднем не менее 5000 шекелей, среднемесячный оборот по банковской карте "Леуми" не менее 5000 шекелей, наличие дополнительного банковского продукта - ипотеки сроком более года или депозита сроком не менее полугода.

Экономика
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