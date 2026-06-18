Минэкономики отзывает китайские зарядные устройства из-за угрозы удара током и возгорания

Компания "Харэль (К.Ш) Йеву ве-Шивук БААМ" объявила об отзыве настенных зарядных устройств китайского производства Hi-Tech K88 в связи с угрозой воспламенения.

Штрих-код отзываемой продукции – 0704335780759, год выпуска – 2022, находилось в продаже до 09.02.2026.

В ходе проверки, проведённой по поручению Уполномоченного по стандартизации, были выявлены следующие нарушения:

Неисправность электроизоляции - создает возможность прохождения высокого напряжения непосредственно на заряжаемое устройство, что может привести к поражению электрическим током при прикосновении к устройству или кабелю во время зарядки.

Негорючестойкий корпус - в случае электрической неисправности или перегрева зарядное устройство может воспламениться, выделяя горящий капающий пластик, и спровоцировать пожар.

Для возврата товара и получения исправного изделия либо денежной компенсации необходимо обратиться в место покупки. Служба поддержки: 077-5423651, ул. Харашей а-Барзель, 4, Иерусалим.