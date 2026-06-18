Профсоюз требует отозвать решение Май Голан об отмене бюджетов ЛГБТ-координаторов в муниципалитетах

Профсоюз работников органов местной власти потребовал от министра социального равенства Май Голан отменить решение о прекращении финансирования муниципальных координаторов ЛГБТ-сообществ.

В письме профсоюз подчеркивает, что увольнение преданных своему делу сотрудников нарушит их трудовые права и лишит сопровождения и поддержки нуждающиеся в этом группы населения, прежде всего на периферии и в муниципалитетах с бюджетными трудностями.

Программа финансирования координаторов ЛГБТ в местных советах существует с 2022 года в рамках отдела по продвижению ЛГБТ-сообществ при министерстве социального равенства. Более 80 местных советов нанимали таких координаторов по программе «открытого конкурса» министерства - во многих советах они являются единственной точкой обращения по вопросам ЛГБТ.