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Экономика

Профсоюз требует отозвать решение Май Голан об отмене бюджетов ЛГБТ-координаторов в муниципалитетах

ЛГБТ
время публикации: 18 июня 2026 г., 11:36 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 11:36
Профсоюз требует отозвать решение Май Голан об отмене бюджетов ЛГБТ-координаторов в муниципалитетах
Yonatan Sindel/Flash90

Профсоюз работников органов местной власти потребовал от министра социального равенства Май Голан отменить решение о прекращении финансирования муниципальных координаторов ЛГБТ-сообществ.

В письме профсоюз подчеркивает, что увольнение преданных своему делу сотрудников нарушит их трудовые права и лишит сопровождения и поддержки нуждающиеся в этом группы населения, прежде всего на периферии и в муниципалитетах с бюджетными трудностями.

Программа финансирования координаторов ЛГБТ в местных советах существует с 2022 года в рамках отдела по продвижению ЛГБТ-сообществ при министерстве социального равенства. Более 80 местных советов нанимали таких координаторов по программе «открытого конкурса» министерства - во многих советах они являются единственной точкой обращения по вопросам ЛГБТ.

Экономика
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