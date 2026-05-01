Reuters: "Рафаэль" покупает завод Volkswagen в Германии

Информационное агентство Reuters сообщает, что израильский оборонный концерн "Рафаэль" подписал меморандум о намерениях по приобретению у автомобильного концерна Volkswagen завода в Оснабрюке.

Публикация последовала после того, как генеральный директор концерна Оливер Блуме рассказал в ходе видеоконференции с инвесторами, что "группа ведёт продвинутые переговоры с компаниями в оборонной сфере".

Напомним, что ранее европейские СМИ сообщали, что "Рафаэль" ведет переговоры по переоборудованию завода в Оснабрюке под производство компонентов для системы ПРО "Железный купол".

Предполагается, что завод будет выпускать грузовики, на которых размещаются батареи "Железного купола", а также генераторы для обеспечения работы системы и пусковые установки – но не перехватывающие ракеты.

Издание отмечает, что в числе крупных акционеров Volkswagen – правительство Нижней Саксонии и Суверенный инвестиционный фонд Катара, и что успех сделки в немалой степени будет зависеть от решения рабочих концерна, имеющих свое представительство в руководстве и обладающих весомым мандатом при принятии деловых и стратегических решений.

Завод в Оснабрюке занимает 430 тыс. кв. м и считается относительно небольшим, однако входит в число старейших в истории концерна. Основанный в 1874 году как каретная мастерская, он впоследствии стал производственной площадкой компании Karmann, которая в своё время обанкротилась. Karmann являлась крупным поставщиком кузовов для Volkswagen – здесь выпускались такие модели, как Corrado и кабриолетные версии Golf. По данным Volkswagen, с 1949 по 2009 год на заводе было произведено около 2,5 млн автомобилей. В 2009 году Volkswagen выкупил предприятие у обанкротившейся Karmann и зарегистрировал его под названием Volkswagen Osnabrück GmbH. В 2012 году здесь началось производство Porsche Boxster. Со временем завод расширил модельный ряд: в 2015 году приступил к выпуску Porsche Cayenne, в 2016-м – первого поколения Tiguan, в 2018-м – Škoda Karoq, в 2020-м – VW T-Roc Cabriolet.

На текущий момент завод производит три модели – все нишевые: кабриолет T-Roc, а также Cayman и Boxster – две устаревшие модели Porsche, которые концерн готовится снять с производства.