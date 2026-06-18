Полиция Израиля отказывается от покупки китайских электромобилей

Полиция Израиля приняла решение отказаться от планов по закупке китайских электромобилей BYD "по соображениям информационной безопасности", сообщает "Калькалист".

Вместе с тем, несколько десятков автомобилей этой марки, купленных полицией в прошлом году, судя по всему, останутся в автопарке.

Круг израильских структур, отказывающихся от китайских электромобилей, продолжает расширяться. Только на прошлой неделе об их выводе из своего автопарка объявил оборонный концерн "Эльбит Маарахот".

Ранее от продукции китайского автопрома отказались ЦАХАЛ, министерство обороны, концерн "Авиационная промышленность".

По данным "Калькалиста", вопрос отказа от китайских автомобилей изучается руководством Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и Израильской водопроводной компании ("Мекорот").