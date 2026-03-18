Ирак возобновил экспорт нефти через нефтепровод Киркук-Джейхан
время публикации: 18 марта 2026 г., 12:26 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 12:26
Северная нефтяная компания Ирака сообщила в среду, 18 марта, о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан, остановленного в 2023 году.
Прокачка сырой нефти с киркукских месторождений возобновлена через насосную станцию Сарало; начальная мощность экспорта составит 250 тысяч баррелей в сутки.
Шаг стал результатом договоренности между федеральным правительством Ирака в Багдаде и властями Курдского автономного района в Эрбиле об активизации экспортного маршрута.
Решение принято на фоне перекрытия Ормузского пролива иранским Корпусом стражей исламской революции на фоне войны Израиля и США с Ираном.