Ирак возобновил экспорт нефти через нефтепровод Киркук-Джейхан

Северная нефтяная компания Ирака сообщила в среду, 18 марта, о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан, остановленного в 2023 году.

Прокачка сырой нефти с киркукских месторождений возобновлена через насосную станцию Сарало; начальная мощность экспорта составит 250 тысяч баррелей в сутки.

Шаг стал результатом договоренности между федеральным правительством Ирака в Багдаде и властями Курдского автономного района в Эрбиле об активизации экспортного маршрута.

Решение принято на фоне перекрытия Ормузского пролива иранским Корпусом стражей исламской революции на фоне войны Израиля и США с Ираном.