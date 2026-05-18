Из-за финансовых трудностей "Роскосмос" начал размещать рекламу на ракетах

С начала 2026 года "Роскосмос" разместил на запускаемых космических ракетах шесть наклеек с рекламой. Об этом сообщил изданию "Ведомости" представитель российской государственной корпорации. В нынешнем году с Байконура было осуществлено четыре запуска в космос.

Две из наклеек несли социальную рекламу, посвященную 65-й годовщине полета Юрия Гагарина. В остальных случаях реклама была коммерческой: банка ПСБ, сети ресторанов "Кофемания", радиохолдинга "Русская медиагруппа" (РМГ) и Олимпийского комитета России.

Законодательство, позволяющее "Роскосмосу" размещать рекламу на ракетах и объектах космической собственности, вступило в силу с 1 января 2026 года. В пояснительной записке отмечалось, что потенциальный годовой доход от размещения рекламы на ракетах может составить до 200 миллионов рублей, а на объектах космической инфраструктуры – до пяти миллионов рублей.

"Немецкая волна" называет причиной финансовых трудностей корпорации войну с Украиной, после начала которой "Роскосмос" попал под санкции. Ранее бывший заместитель главы компании Андрей Ельчанинов оценил потери от ухода иностранных заказчиков в 180 миллиардов рублей.

Также отмечается, что в 2025 году Россия осуществила всего 17 запусков космических ракет – один из самых низких показателей в истории. Столько же ракет запустила Новая Зеландия, в то время как США осуществили 181 запуск, а Китай – 91 запуск.