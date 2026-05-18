Авигдор Либерман: "Следующий министр национальной безопасности – Хамад Амар"

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, выступая на заседании фракции, говорил о ситуации в сфере безопасности – и прежде всего, о положении жителей северной части Израиля.

"Север находится под атакой с двух сторон – террористические организации обстреливают север из Ливана, криминальные структуры атакуют север изнутри страны, – подчеркнул Либерман. – Когда мы придем к власти, мы создадим специальные трибуналы по борьбе с организованной преступностью".

"Мы потеряли суверенитет государства в этой сфере, – отметил лидер НДИ. – Без связи с тем, кто будущий премьер-министр, я заявляю – следующий министр национальной безопасности – это Хамад Амар".