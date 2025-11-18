Банки "Леуми" и "Мизрахи" выплатят 3,5 млрд шекелей дивидендов
время публикации: 18 ноября 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 08:59
Банк "Леуми" вслед за банком "Бейнлеуми" воспользовался возможностью распределить 75% прибыли в качестве дивидендов, и объявил о выплате дивидендов в размере 2 миллиарда шекелей.
В то же время банк "Мизрахи-Тфахот", как и банк "Дисконт" днем ранее, сохранил выплату дивидендов на уровне 50% от прибыли, и выплатит 741,5 миллионов шекелей дивидендов.
Ранее банк "Бейнлеуми" сообщил, что выплатит 581 миллион шекелей дивидендов, а банк "Дисконт" – 566 миллионов шекелей дивидендов.
Банк "Апоалим" опубликует свой квартальный отчет в четверг, 20 ноября.