x
18 ноября 2025
|
последняя новость: 10:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2025
|
18 ноября 2025
|
последняя новость: 10:02
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Банки "Леуми" и "Мизрахи" выплатят 3,5 млрд шекелей дивидендов

Банк Израиля
Банк Дисконт
Банк Леуми
время публикации: 18 ноября 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 08:59
Банки "Леуми" и "Мизрахи" выплатят 3,5 млрд шекелей дивидендов
Hadar Youavian/FLASH90

Банк "Леуми" вслед за банком "Бейнлеуми" воспользовался возможностью распределить 75% прибыли в качестве дивидендов, и объявил о выплате дивидендов в размере 2 миллиарда шекелей.

В то же время банк "Мизрахи-Тфахот", как и банк "Дисконт" днем ранее, сохранил выплату дивидендов на уровне 50% от прибыли, и выплатит 741,5 миллионов шекелей дивидендов.

Ранее банк "Бейнлеуми" сообщил, что выплатит 581 миллион шекелей дивидендов, а банк "Дисконт" – 566 миллионов шекелей дивидендов.

Банк "Апоалим" опубликует свой квартальный отчет в четверг, 20 ноября.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 ноября 2025

Банк Израиля увеличил лимит дивидендов для банков до 75% квартальной прибыли