Банки "Леуми" и "Мизрахи" выплатят 3,5 млрд шекелей дивидендов

Банк "Леуми" вслед за банком "Бейнлеуми" воспользовался возможностью распределить 75% прибыли в качестве дивидендов, и объявил о выплате дивидендов в размере 2 миллиарда шекелей.

В то же время банк "Мизрахи-Тфахот", как и банк "Дисконт" днем ранее, сохранил выплату дивидендов на уровне 50% от прибыли, и выплатит 741,5 миллионов шекелей дивидендов.

Ранее банк "Бейнлеуми" сообщил, что выплатит 581 миллион шекелей дивидендов, а банк "Дисконт" – 566 миллионов шекелей дивидендов.

Банк "Апоалим" опубликует свой квартальный отчет в четверг, 20 ноября.