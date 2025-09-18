Home Cinema начала продавать совершеннолетним зрителям алкоголь
время публикации: 18 сентября 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 07:20
Сеть кинотеатров Home Cinema расширила ассортимент своих буфетов, и теперь помимо кока-колы и попкорна зрители, которым уже исполнилось 18 лет, смогут приобрести там алкогольные напитки.
Home Cinema не является пионером в данном вопросе. В сети Movieland алкоголь продают уже достаточно давно, а в сети Cinema City он имеется в залах VIP.
Цены на алкогольные напитки колеблются от 25 шекелей за банку пива 330 мл до 50 шекелей за стаканчик виски Johnny Walker Black Label.