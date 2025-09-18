Тель-Авивская фондовая биржа создает индекс оборонных компаний

Тель-Авивская биржа ценных бумаг объявила, что с ноября ею будет запущен новый фондовый индекс, объединяющий акции 20 израильских оборонных компаний с общей рыночной стоимостью 110 миллиардов шекелей.

Полный список компаний еще не раскрыт. Сообщается что в него войдут чисто оборонные компании и компании, как минимум половина дохода которых идет от оборонного сектора. Удельный вес каждой акции не будет превышать 10% от индекса.

Очевидно, что крупнейшей компанией индекса будет концерн "Эльбит Маарахот", рыночная стоимость которого составляет около 77 миллиардов шекелей (рост на 130% за год). Также гарантированно войдет в индекс производитель камер для БПЛА Next Vision, капитализация которого составляет 12 миллиардов шекелей

Ожидается, что среди других компаний индекса будут производитель детонаторов "Арэль Таасийот", производитель запчастей для самолетов и бронетехники "Ашот Ашкелон", производитель авиационных двигателей "Маноэй Бейт-Шемеш" (от акций которого избавился Норвежский суверенный фонд).

Вслед за оборонным индексом будет запущен и новый индекс инфраструктурных компаний ТА-Инфраструктура, в который войдут 40 компаний, действующих в сфере национальных инфраструктур (энергетика, водное хозяйство, транспорт, дорожное строительство и т.д.).