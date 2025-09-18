Статистика Wolt: израильтяне предпочитают шварму, бурекасы с творогом и шоколадное мороженое

Компания курьерской доставки Wolt опубликовала картину потребительских предпочтений израильтян в уходящем 5785 еврейском году (2024/2025).

По данным компании, в категории уличной еды вопрос "шварма или фалафель" определенно решен в пользу швармы, на которую пришлось 64% заказов, тогда как на фалафель - только 28%.

Любимой выпечкой остается бурекас с творогом (66%), а в сладкой выпечке – круассан с шоколадом (71,5%). Среди сортов мороженого израильтяне однозначно предпочитают шоколадное (62%).

Среди других видов продуктов майонез побеждает кетчуп, молочный шоколад однозначно опережает другие виды, тунец в масле – тунца в воде, а черный кофе на 10% опередил растворимый. Кинза на те же 10% опередила петрушку.

Среди гарниров к основным блюдам картофельные чипсы лишь на 2% обошли салат, оставив далеко позади и рис и пюре.

Среди мясных блюд 68% заказчиков отдавали предпочтение курятине над другими видами мяса.