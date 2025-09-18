x
18 сентября 2025
Экономика

Два израильских вуза в мировом ТОП-10 по количеству успешных создателей стартапов

Университеты
Рейтинги
время публикации: 18 сентября 2025 г., 08:33
Два израильских вуза в мировом ТОП-10 по количеству успешных создателей стартапов
Wikipedia. Photo: Gsella

Тель-Авивский университет второй год подряд занял седьмое место в мире и первое за пределами США в индексе предпринимательства PitchBook.

Индекс, который считается одним из самых престижных в этой области, изучает, какие университеты мира выращивают наибольшее количество предпринимателей среди своих выпускников. Рейтинг составляется на основании венчурного капитала, привлеченного основанными выпускниками вузов стартап-компаниями.

По данным PitchBook, за последнее десятилетие 865 выпускников ТАУ основали 736 компаний, которые вместе привлекли 30 миллиардов долларов инвестиций.

В 2025 году впервые в ТОП-10 рейтинга попал еще один израильский вуз – хайфский "Технион", который занял десятую строку, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. За последние 10 лет 783 выпускника хайфского вуза создали 671 стартап, мобилизовавший 26,7 млрд долларов.

Все остальные восемь мест первой десятки занимают американские вузы – Беркли, Стэнфорд, Гарвард, Пенсильванский университет, MIT, Корнелл, университет Техаса и Анн Арбор.

Следующий неамериканский вуз в рейтинге – университет Торонто – занял только 17-ю строчку.

Еврейский университет в Иерусалиме – на 30й строке, университет Райхмана – 47й, университет Бен-Гурион в Негеве – 52-й, университет Бар-Илан делит 90-93 места.

