ЦАХАЛ закупает 5000 дронов-камикадзе для пехотных подразделений

Израильский производитель мультикоптеров XTEND объявлен победителем тендера на поставку Армии обороны Израиля 5000 дронов-камикадзе для пехотных подразделений.

Стоимость каждой единицы – около 3500 шекелей, таким образом стоимость всего заказа – 17,5 миллионов шекелей. Контракт предусматривает опцию на закупку еще 5000 единиц.

Заказанные мультикоптеры способны нести до 2,5 килограммов полезной нагрузки и предназначены для использования на уровне взвода.