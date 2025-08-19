x
Экономика

ЦАХАЛ закупает 5000 дронов-камикадзе для пехотных подразделений

время публикации: 19 августа 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 21:25
Flash90. Фото: Г.Элинсон

Израильский производитель мультикоптеров XTEND объявлен победителем тендера на поставку Армии обороны Израиля 5000 дронов-камикадзе для пехотных подразделений.

Стоимость каждой единицы – около 3500 шекелей, таким образом стоимость всего заказа – 17,5 миллионов шекелей. Контракт предусматривает опцию на закупку еще 5000 единиц.

Заказанные мультикоптеры способны нести до 2,5 килограммов полезной нагрузки и предназначены для использования на уровне взвода.

