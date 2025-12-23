x
Пресса

СМИ: в Ливане подозревают Израиль в похищении бывшего офицера Управления безопасности

время публикации: 23 декабря 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 19:06
СМИ: в Ливане подозревают Израиль в похищении бывшего офицера Управления безопасности
AP Photo/Bilal Hussein

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что в Ливане расследуется исчезновение отставного офицера Управления общей безопасности Ахмада Шукры. Согласно подозрениям, он был похищен Израилем из-за его возможной причастности к исчезновению израильского пилота Рона Арада на юге Ливана в 1986 году.

В публикации говорится, что Ахмад Шукра исчез около недели назад. Информационное подразделение Сил внутренней безопасности Ливана проверяет записи с камер наблюдения и телекоммуникационные данные. По предварительным данным, экс-офицера заманили в ловушку. Его вынудили покинуть деревню Ан-Наби Шайт, в которой он проживал, а его следы теряются неподалеку от города Захле в долине Бекаа.

По словам источника издания, в этом деле фигурируют двое граждан Швеции (один из них является уроженцем Ливана). Оба прибыли в Ливан за два дня до исчезновения Ахмада Шукры, и один из них вылетел из Ливана в день исчезновения Шукры.

Следствие рассматривает несколько вариантов: от убийства экс-офицера до его похищения и вывоза за пределы Ливана.

