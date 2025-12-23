Еще два номинанта отказались участвовать в кинопремии Мики Зоара

Кинопремия министра культуры Мики Зоара, который учредил ее в противовес премии Израильской киноакадемии "Офир", продолжает терять номинантов. После объявления номинантов новой премии участники стали один за другим отклонять свои кандидатуры. Первыми стали режиссер франшизы "Хорошие парни" Эрез Тадмор, актриса фильма Ирит Каплан и монтажер Эйнат Глазер-Зрахин. После них стало известно, что в премии не будут участвовать сценаристка Минди Эрлих, актриса Нур Фивак ("Пинк Леди"), оператор Амит Ясаур ("Дваждыпантера"). Сегодня к ним присоединились еще два номинанта. Это сценарист картины "Дважды пантера" Йоав Шотен-Гошен и монтажер Илана Райна, работавшая над лентой "Освободить Шули Сан". Итого от участия в премии отказалось уже восемь из 21 номинанта.

Йоав Шотен-Гошен заявил, что отказывается от премии в связи с намерением министра Мики Зоара отменить Закон о кино и лишить финансирования израильских кинематографистов. "Этот шаг особенно возмутителен, поскольку является частью кампании по делегитимации всей индустрии, – написал Шотен-Гошен. – Такова и учреждённая министром премия, критерий отбора которой является то, что они не раздражают министра и коалицию". "Бюджет культуры принадлежит не коалиции, а всему народу. Действия министра могут привести к тому, что кинематографисты будут дважды думать перед тем, как снимать каждый фильм", – добавил сценарист. Он также заявил, что в случае победы в конкурсе, пожертвует денежную премию Ассоциации гражданских прав, "которая выступает против попыток ущемления свободы художественного творчества".