"Кан": правоохранительные органы проверят рассказ Фельдштейна о ночной встрече с Браверманом

Радиостанция "Кан Бет" передала, что правоохранительные органы в ближайшее время проверят рассказ Эли Фельдштейна о его ночной встрече с Цахи Браверманом. Источник в правоохранительной системе отметил, что для проверки потребуется участие юридического советника правительства.

В интервью журналисту 11-го телеканала Омри Асенхаймому в программе "Ихие Тов" бывший пресс-секретарь главы правительства Эли Фельдштейн заявил, что Цахи Браверман, в тот период глава администрации Нетаниягу, однажды ночью вызвал в "Кирию", где сообщил ему о расследовании службы безопасности ЦАХАЛа, которое, по его словам, "распространяется вплоть до канцелярии премьер-министра", показал ему список подозреваемых, а также заявил, что он может "выключить расследование". Эта встреча на минус четвертом этаже в комплексе "Кирия" состоялась примерно за месяц до того, как полиция провела обыск в доме у Фельдштейна и задержала его.

Цахи Браверман отрицает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что он "не имеет и не может иметь никакого влияния на ведущееся расследование".