Минсвязи назвал компании, заставляющие израильтян дольше всего дожидаться ответа на звонок

Согласно данным, представленным министерством связи экономической комиссии Кнессета, худшие показатели ответа на телефонные звонки клиентов в 2025 году были у компании "Безек Бейнлеуми".

Согласно отчету, компания допустила наиболее серьезные нарушения по всем категориям услуг, в связи с чем на нее наложен штраф в размере 643560 шекелей.

Закон о защите прав потребителей требует, чтобы время ожидания ответа квалифицированного специалиста по вопросам устранения неисправностей, уточнения счета и расторжения договора при звонке в колл-центр компании не должно превышать 6 минут с начала звонка. Закон допускает превышение не более чем в 15% от всех входящих обращений на протяжении двух последовательных недель.

Для лицензированных компаний установлен дополнительный, более жесткий норматив: среднее время ожидания по всем обращениям той же категории не должно превышать 4,5 минуты за двухнедельный период и в среднем за год.

Для компаний с разрешением допустимое превышение 6-минутного лимита составляет 20% обращений за две недели, а средний показатель не должен превышать 8 минут.

Проверки проводились 9-22 февраля, 16-29 марта и 11-24 мая 2025 года.

В "Безек Бейнлеуми" зафиксировано крайне долгое время ожидания: 7:18 минуты по вопросам устранения неисправностей, 10:18 минуты - по уточнению счета и 10:20 минуты - при расторжении договора. Нормативы не соблюдались ни в одном из периодов.

Обслуживание в компании HOT Mobile, в начале года показавшая неплохие результаты, к середине года резко ухудшилось и срок ожидания вырос до 8-9 минут. Проблемные показатели были у компаний Yes и "Римон".

Компании "Селком" и "Пелефон" также не укладывались в установленные законом нормативы, компании "Безек" и "Партнер" отвечали требованиям закона с временем ожидания в 3-4 минуты и в 5-6 минут соответственно.

Абсолютным лидером является Triple C, в котором среднее время ожидания составляло меньше минуты. Также среди лидеров – компании "Тельзар" и Wecom.