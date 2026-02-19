JP Morgan ведет переговоры о предоставлении банковских услуг Совету мира

Американский банк JPMorgan ведет переговоры о предоставлении банковских услуг Совету мира, созданному США для восстановления сектора Газы, сообщает Financial Times.

Согласно изданию, банк проводит консультации с американскими официальными лицами по вопросам оказания услуг, включая проведение и получение международных платежей.

Сообщение появилось на фоне растущей напряженности между президентом США Дональдом Трампом и генеральным директором банка Джейми Даймоном. В прошлом месяце Трамп подал против Даймона и возглавляемого им банка иск на 5 млрд долларов, обвинив банк в отказе от обслуживания его самого и его бизнеса по политическим соображениям.