19 февраля 2026
Экономика

JP Morgan ведет переговоры о предоставлении банковских услуг Совету мира

Финансы
Газа
США
время публикации: 19 февраля 2026 г., 13:44 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 14:08
JP Morgan ведет переговоры о предоставлении банковских услуг Совету мира
AP Photo/Seth Wenig

Американский банк JPMorgan ведет переговоры о предоставлении банковских услуг Совету мира, созданному США для восстановления сектора Газы, сообщает Financial Times.

Согласно изданию, банк проводит консультации с американскими официальными лицами по вопросам оказания услуг, включая проведение и получение международных платежей.

Сообщение появилось на фоне растущей напряженности между президентом США Дональдом Трампом и генеральным директором банка Джейми Даймоном. В прошлом месяце Трамп подал против Даймона и возглавляемого им банка иск на 5 млрд долларов, обвинив банк в отказе от обслуживания его самого и его бизнеса по политическим соображениям.

