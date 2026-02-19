ЦАХАЛ меняет подход к проверкам: призывников не будут щупать за мошонку

В армии приняли решение отменить медицинские проверки, которые практиковались в военкоматах еще со времен Британского мандата – анализ мочи, проверка стоп и осмотр яичек. Как сообщает "А-Йом", причина этих изменений в том, что вышеперечисленные проверки имеют практически нулевое влияние на определение медицинского "профиля" призывника.

Через две недели начнется экспериментальная версия новых проверок, а после Песаха они будут введены повсеместно. Помимо отмены "щупанья мошонки", в ЦАХАЛе введут и кое-что новое: инструменты AI для улучшения диагностики призывников и новые анализы крови для девушек.

В ЦАХАЛе поясняют, что идея отменить эти проверки в военкоматах появилась около года назад: и призывники, и врачи жаловались на неудобство унизительных процедур и их абсолютную бесполезность. Решение об изменениях было принято после повторной проверки принципов медицинского отбора, которые применялись в ЦАХАЛе десятилетиями.

Статистическая проверка результатов осмотра мошонки, в рамках которой проверяли, есть ли у призывника два яичка и имеются ли патологические изменения, показала, что из примерно 150 тысяч призывников, проходивших эту процедуру в последние годы, лишь у четырех призывников на основании этой проверки был изменен медицинский профиль.

Еще одной отмененной проверкой станет проверка стоп: десятилетиями врачи военкоматов оценивали, высокий свод стопы у призывника или низкий, в результате чего отбраковывались призывники с "нестандартной" стопой. Однако исследования показали, что свод стопы никак не связан с болями в ногах, и в ЦАХАЛе признают, что из боевых и элитных войск безосновательно отсеивали призывников. Если у молодого человека есть боли в стопах, он может просто сообщить об этом врачу.

В ЦАХАЛе решили добавить анализы крови для девушек-призывниц по рекомендации Ассоциации гематологов: анемия у молодых женщин может повысить риск травм и проблем со здоровьем при нагрузках. Армия позволит призывницам сдавать анализы в гражданских больничных кассах и приходить в военкомат уже с актуальными результатами. Те, кто не сделает анализ заранее, смогут сдать его в самом призывном пункте.

В ЦАХАЛе отмечают, что призывникам вообще не потребуется проходить физический осмотр у военных врачей, если они этого не хотят, – при условии, что они принесут актуальные медицинские данные от врача в больничной кассе. В таком случае военные врачи смогут отметить в системе, что призывник был осмотрен семейным врачом.