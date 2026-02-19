x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 15:54
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Путин поправил Жеглова: "Вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюанс"

Суд
Россия
Владимир Путин
время публикации: 19 февраля 2026 г., 14:25 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 14:40
Путин поправил Жеглова: "Вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюанс"
Kristina Solovyova, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном совещании судей общей практики арбитражных и военных судов, заявил, что за небольшие правонарушения сразу лишать свободы необязательно.

"Конечно, было сказано, все мы помним "вор должен сидеть в тюрьме". Но есть нюанс. Даже какие-то небольшие правонарушение – сразу запирать человека за решетку – не всегда это обосновано. Конечно, самое главное, мы хорошо знаем со скамьи университетской, институтской, это чтобы наказание было неизбежным, а вот вопрос какое это должно быть наказание – это как раз ваш вопрос", – цитирует его РБК.

Путин во второй раз публично обращается к цитате из фильма "Место встречи изменить нельзя". В 2010 на прямой линии он прокомментировал "дело ЮКОСа". "Я склоняюсь к точке зрения известного персонажа Владимира Высоцкого: вор должен сидеть в тюрьме. Ходорковский, как установил суд, виновен в хищениях, величина которых измеряется в миллиардах", – заявил тогда Путин.

Напомним и о контексте, в котором в сериале произносится эта фраза. Шарапов возмущается тем, что Жеглов подбросил Косте Сапрыкину по кличке "Кирпич" кошелек, по сути, пошел на подлог. Персонаж Высоцкого убежден, что цель оправдывает средства. "Вор должен сидеть в тюрьме", – произносит он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 16 декабря 2010

Путин ответил на вопрос о Ходорковском: "Вор должен сидеть в тюрьме"