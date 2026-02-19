Путин поправил Жеглова: "Вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюанс"

Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном совещании судей общей практики арбитражных и военных судов, заявил, что за небольшие правонарушения сразу лишать свободы необязательно.

"Конечно, было сказано, все мы помним "вор должен сидеть в тюрьме". Но есть нюанс. Даже какие-то небольшие правонарушение – сразу запирать человека за решетку – не всегда это обосновано. Конечно, самое главное, мы хорошо знаем со скамьи университетской, институтской, это чтобы наказание было неизбежным, а вот вопрос какое это должно быть наказание – это как раз ваш вопрос", – цитирует его РБК.

Путин во второй раз публично обращается к цитате из фильма "Место встречи изменить нельзя". В 2010 на прямой линии он прокомментировал "дело ЮКОСа". "Я склоняюсь к точке зрения известного персонажа Владимира Высоцкого: вор должен сидеть в тюрьме. Ходорковский, как установил суд, виновен в хищениях, величина которых измеряется в миллиардах", – заявил тогда Путин.

Напомним и о контексте, в котором в сериале произносится эта фраза. Шарапов возмущается тем, что Жеглов подбросил Косте Сапрыкину по кличке "Кирпич" кошелек, по сути, пошел на подлог. Персонаж Высоцкого убежден, что цель оправдывает средства. "Вор должен сидеть в тюрьме", – произносит он.