19 февраля 2026
Ближний Восток

На фоне напряженности между Ираном и США Германия эвакуирует солдат из Ирака

США
Германия
Иран
Ирак
время публикации: 19 февраля 2026 г., 15:30 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 15:32
На фоне напряженности между Ираном и США Германия эвакуирует солдат из Ирака
AP Photo/Alice Martins

Министерство обороны Германии сообщило о временной эвакуации части своего военного персонала с базы, расположенной в Эрбиле – столицы Иракского Курдистана. Десятки солдат уже покинули Ирак.

"Остается только персонал, присутствие которого необходимо для поддержания боеспособности. Вывод войск проводится в тесной координации с нашими иностранными партнерами", – заявляет пресс-служба ведомства. Солдаты Бундесвера находились в Ираке как инструкторы.

Причина этого решения не называется, однако сложно не связать ее с конфронтацией Ирана и США, и возможным американским ударом по Исламской республике.

Телеканал CBS со ссылкой на осведомленный источник передал, что военные сообщили президенту США Дональду Трампу, что армия будет готова к ударам по Ирану уже в ближайшую субботу. Однако окончательное решение еще не принято.

Ближний Восток
