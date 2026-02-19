В аэропорту Лос-Анджелеса на борту "Эль-Аль" выявлены 140 чемоданов с антиизраильскими наклейками

Израильской авиакомпании "Эль-Аль" пришлось снять с рейса, направлявшегося из Лос-Анджелеса в Тель-Авив, 140 чемоданов, на которых были обнаружены наклейки Free Palestine. Самолет вылетел со значительной задержкой.

Как пишет сайт Jewish Breaking News, самолет должен был вылететь в Израиль 16 февраля. Во время погрузки багажа в самолет сотрудники аэропорта обнаружили антиизраильские наклейки на десятках чемоданов. Было принято решение выгрузить "маркированный" багаж из отсека и проверить каждый чемодан.

Вскоре выяснилось, что таких чемоданов 140. Поскольку проверка заняла бы слишком много времени, было принято решение отправить самолет без части груза, о чем сообщили пассажирам. Проверка была проведена согласно инструкциям ШАБАКа и службы безопасности израильского Управления аэропортов.

После приземления пассажирам сообщили, что их багаж прибудет следующим рейсом. Начато расследование, цель которого – найти работника аэропорта, наклеившего на чемоданы антиизраильские наклейки.