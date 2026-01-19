x
Экономика

Правительство утвердило законопроект о допуске Uber в Израиль

Законы
Транспорт
Цены
Мин.транспорта
время публикации: 19 января 2026 г., 07:34 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 07:34
Правительство утвердило законопроект о допуске Uber в Израиль
AP Photo/Nam Y. Huh

Законодательная комиссия правительства утвердила законопроект депутатов Эйтана Гинзбурга ("Кахоль Лаван") и Моше Паселя ("Ликуд"), предусматривающий открытие Израиля для таких транспортных приложений, как Uber.

Ожидается, что закон будет вынесен на предварительное голосование на пленарном заседании Кнессета уже в ближайшую среду,

Законопроект устанавливает несколько условий для работы службы:

- Деятельность будет осуществляться в рамках совместной транспортной сети с утверждённой технологической базой, одобренной министерством транспорта;

- Водитель должен быть резидентом Израиля, старше 21 года и иметь водительские права не менее двух лет, и он должен пройти соответствующее обучение;

- Поездка будет осуществляться только на транспортном средстве категории 1M (4 колеса и до 8 мест) со всеми необходимыми страховками и лицензиями;

- Оплата будет рассчитываться по заранее установленным тарифам;

- пассажир сможет подать жалобу на водителя, а также оценить в приложении водителя и уровень обслуживания, и эта информация будет прозрачной для публики.

Напомним, что в последние месяцы министр транспорта Мири Регев неоднократно заявляла о своем намерении добиться разрешения на работу Uber в Израиле, чем вызвала гнев таксистов, имеющих сильное лобби в центре партии "Ликуд".

Экономика
