490 тысяч работников в израильской экономике отсутствуют на работе в связи с войной
Министерство труда на шестой день операции "Рычание льва" и в тот самый день, когда в полдень вступили в силу новые указания Командования тылом о частичном открытии экономики, опубликовало первичную оценку ущерба израильскому рынку труда в условиях чрезвычайного положения в тылу.
Как сообщает "А-Йом", около 11% рабочей силы в экономике страны, а это примерно 490 тысяч человек, сейчас отсутствуют на рабочих местах. Массовое отсутствие обусловлено как отправкой работников в неоплачиваемый отпуск ("хуфша лело ташлюм", ХАЛАТ), так и широкомасштабным призывом резервистов.
Очень существенным является также отсутствие на работе родителей маленьких детей, которые вынуждены оставаться дома с детьми на фоне закрытых школ и детских садов (рискуя своими рабочими местами).
Как сообщает министерство труда, наиболее сильный удар пришелся на сферы искусства, развлечений и досуга, услуги управления и поддержки, торговлю и систему образования, которая работает частично и лишь дистанционно.