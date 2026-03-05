x
Экономика

490 тысяч работников в израильской экономике отсутствуют на работе в связи с войной

Рынок труда
Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 15:12 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 15:28
490 тысяч работников в израильской экономике отсутствуют на работе в связи с войной
Avshalom Sassoni/Flash90

Министерство труда на шестой день операции "Рычание льва" и в тот самый день, когда в полдень вступили в силу новые указания Командования тылом о частичном открытии экономики, опубликовало первичную оценку ущерба израильскому рынку труда в условиях чрезвычайного положения в тылу.

Как сообщает "А-Йом", около 11% рабочей силы в экономике страны, а это примерно 490 тысяч человек, сейчас отсутствуют на рабочих местах. Массовое отсутствие обусловлено как отправкой работников в неоплачиваемый отпуск ("хуфша лело ташлюм", ХАЛАТ), так и широкомасштабным призывом резервистов.

Очень существенным является также отсутствие на работе родителей маленьких детей, которые вынуждены оставаться дома с детьми на фоне закрытых школ и детских садов (рискуя своими рабочими местами).

Как сообщает министерство труда, наиболее сильный удар пришелся на сферы искусства, развлечений и досуга, услуги управления и поддержки, торговлю и систему образования, которая работает частично и лишь дистанционно.

