Во время похода в районе кратера Рамон восьмилетний мальчик нашел фигурку древнего божества

Группа резервистов-десантников отправилась с семьями в поход в районе кратера Рамон. В ходе прогулки восьмилетний Дор Волинич из Реховота обнаружил фрагмент статуэтки, созданной около 1700 назад.

"Я искал на земле вещи, которые можно было бы принести в класс. Вдруг увидел странный камень с какими-то полосами. Он был каким-то особенным. Я показал его папиному другу Акиве – он археолог. Он ходил в поход с нами", – рассказывает школьник.

"Сначала я подумал, что это какая-то окаменелость, но потом разглядел складки одежды. Это было очень волнующе", – говорит сотрудник Отдела по борьбе с хищениями археологических ценностей Управления древностей Акива Гольденхирш.

Размеры фрагмента – шесть на шесть сантиметров. Он представляет собой туловище человека в спускающейся складками одежде. Материаловедческая экспертиза, проведенная доктором Нимродом Вилером, установила, что статуэтка изготовлена из распространенного в Негеве фосфорита.

"Тот факт, что речь идет о местном материале, может указывать, что ее изготовили в Стране Израиля. Стиль и одежда указывают на римскую эпоху. Фигура была изображена в накидке-гиматии, без нижней одежды. Скульптура изготовлена с большим мастерством, но установить, кого она изображает, сложно", – отмечает Гольденхирш.

По его словам, это может быть Юпитер или Душара – верховное божество набатейского пантеона, которого после проникновения в регион эллинистических верований начали отождествлять с Зевсом. "Это отражение синтеза местных традиций и влияния классического мира", – говорит археолог. В районе кратера Рамон в древности проходила Дорога благовоний – важнейший путь, связывавший Римскую империю с Набатейским царством.

Дор передал фигурку государству и получил благодарственную грамоту. "Любая археологическая находка – общественное достояние, часть нашего общего наследия. Передача ее государству позволяет ее изучить, сохранить и сделать доступной для всех", – отмечает Гольденхирш.