В Рамле убита женщина, четыре раненых. Задержан подозреваемый
время публикации: 11 мая 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 10:11
Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в Рамле, в результате которой были ранены пять женщин, жительниц города; позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.
В ходе обысков был обнаружен пистолет, который, предположительно, использовался при нападении.
По данным полиции, задержанный является родственником некоторых пострадавших. Версия о возможном теракте отклонена.
Все раненые были эвакуированы в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.
Ссылки по теме