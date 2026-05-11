В Рамле убита женщина, четыре раненых. Задержан подозреваемый

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в Рамле, в результате которой были ранены пять женщин, жительниц города; позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.

В ходе обысков был обнаружен пистолет, который, предположительно, использовался при нападении.

По данным полиции, задержанный является родственником некоторых пострадавших. Версия о возможном теракте отклонена.

Все раненые были эвакуированы в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.