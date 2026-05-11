Полиция опровергла публикации о "расследовании" в отношении сотрудников 14-го канала

Пресс-служба полиции Израиля опровергла публикации, согласно которым началась проверка подозрений в отношении сотрудников 14-го канала и участников программ.

Ранее сообщалось, что ведется "предварительная проверка" утверждений, представленных в петиции, поданной в Верховный суд "Движением за справедливую регуляцию". Активисты этой организации обратились в суд, к юридическому советнику правительства и государственному прокурору с просьбой начать расследование подозрений в отношении сотрудников 14-го канала и участников некоторых передач. Подозрения заключаются в "подстрекательстве против судей Верховного суда", якобы звучало в эфирах канала.

В петиции упоминаются имена ведущих сотрудников 14-го канала – Инона Магаля, Яакова Бардуго, Арэля Сегаля и других.

Из полиции передали: "Вопреки публикациям последних дней, не проводится проверка или расследование в отношении какого-либо СМИ. Все публикации такого рода беспочвенны и вводят общественность в заблуждение".