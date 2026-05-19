19 мая 2026
последняя новость: 23:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

После объявления об отложенном ударе по Ирану Трамп провел совещание, посвященное военным планам

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 19 мая 2026 г., 22:59 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 23:15
Отложив удар по Ирану, Трамп провел совещание, посвященное военным планам
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп провел вечером 18 мая совещание по Ирану с руководством Совета национальной безопасности, в ходе которого ему были представлены варианты военных действий, сообщает журналист Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Совещание состоялось спустя несколько часов после того, как Трамп объявил о приостановке ударов, которые, по его утверждению, были запланированы на 19 мая. В совещании приняли участие вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Белого дома Стив Виткофф, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие высокопоставленные лица.

По данным Равида, решение отложить удар по Ирану было отчасти вызвано опасениями лидеров стран Персидского залива, которые предупредили о возможных иранских ударах по их нефтяным объектам и инфраструктуре. Лидеры стран Залива призвали Трампа дать переговорам еще один шанс.

