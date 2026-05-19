Утверждено к подаче протестов строительство новых кварталов Йерухама и Димоны

Окружная комиссия по проектированию и строительству Южного округа утвердила для подачи протестов два новых плана министерства строительства и жилищного хозяйства для Йерухама и Димоны.

В Йерухаме предусмотрено строительство нового квартала на 1205 единиц жилья, а также торговых, деловых и ремесленных площадей, общественных зданий, спортивных и рекреационных зон.

У въезда в квартал запроектирована городская площадь, вокруг которой разместятся здания, сочетающие торговые, деловые и общественные функции, а также конференц-зал.

Помимо этого, план предусматривает расширение спортивно-рекреационной зоны, прилегающей к футбольному стадиону Йерухама.