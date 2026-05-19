Министерства строительства и энергетики оборудуют комплексы соцжилья солнечными панелями

Министерство строительства и жилищного хозяйства и министерство энергетики и инфраструктуры объявили о запуске масштабной совместной программы по установке солнечных систем на крышах зданий социального жилья.

Новая программа, реализуемая министерствами в сотрудничестве с управляющими компаниями, позволит устанавливать фотоэлектрические системы на крышах домов социального жилья через рамочный тендер для компаний, занимающихся монтажом солнечных систем.

Цель проекта – укрепление социального жилья, улучшение технического состояния зданий и создание дополнительных источников дохода в интересах жильцов.

В рамках подготовки программы была проведена масштабная профессиональная работа, включающая изучение международных моделей и анализ предыдущего опыта реализации подобных инициатив в Израиле.

Пилотный этап проекта стартует в городах Йерухам и Мицпе-Рамон и станет началом крупномасштабной национальной программы, которая в дальнейшем будет расширена на другие города и дополнительные объекты социального жилья при сотрудничестве с местными властями и при сопровождении жителей на уровне общин.

Ожидается, что проект принесет ряд социальных и экономических преимуществ. Прежде всего, это сокращение "энергетической бедности" и улучшение температурного комфорта в квартирах. Кроме того, электроэнергия, вырабатываемая на крыше, сможет использоваться для нужд здания также в чрезвычайных ситуациях и при отключениях электричества.

Управляющие компании получат в результате дополнительный источник дохода для обслуживания и ремонта зданий. Подчеркивается, что реализация проекта не предусматривает затраты для жильцов социального жилья, все расходы будут нести компании-застройщики и подрядчики.

Помимо вышеперечисленного, создание систем солнечных панелей приведет к улучшению состояния зданий за счет укрепления, герметизации и модернизации крыш.