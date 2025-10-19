x
Экономика

Нарушение ХАМАСом соглашения вызвало снижение котировок на тель-авивской бирже

Война с ХАМАСом
Биржа
время публикации: 19 октября 2025 г., 12:44 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 12:47
Нарушение ХАМАСом соглашения вызвало снижение котировок на тель-авивской бирже
Miriam Alster/FLASH90

Тель-авивская биржа отреагировала значительным снижением котировок на известия о нарушении ХАМАСом соглашения о прекращении огня и возобновлении боев на юге сектора Газы.

Индекс ТА-35 потерял 1,7%. Индекс ТА-90 упал на 2,6%, а ТА-125 на 1,9%. Значительно понизились курсы акций компаний в сфере недвижимости. Так, "Шикун у-Бинуй" потерял 5%, "Электра Надлан" – 4,6, а "Исраэль Канада" – 4,5%.

Котировки страховых компаний "Клаль", "Менора", "Харель", "Мигдаль" снизились на 2%, а банков "Дисконт", "Леуми" и "Мизрахи Тфахот", – на 1,1%.

В воскресенье, 19 октября, в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, боевики обстреляли инженерную технику ЦАХАЛа. В ответ были нанесены авиаудары по террористам. Для нанесения ударов также задействованы израильские ВМС.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2025

Бой на юге сектора Газы. ЦАХАЛ атакует террористов после нападения