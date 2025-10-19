Бой на юге сектора Газы. ЦАХАЛ атакует террористов после нападения

В воскресенье, 19 октября, в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, боевики обстреляли инженерную технику ЦАХАЛа. В ответ были нанесены авиаудары по террористам. Для нанесения ударов также задействованы израильские ВМС.

Данный инцидент является серьезным нарушением соглашения о прекращении огня.

Свидетели говорят, что в зоне перестрелки был замечен израильский вертолет.

ЦАХАЛ пока не комментирует этот инцидент.

В связи с данным инцидентом министр обороны Исраэль Кац и военный секретарь премьер-министра Роман Гофман были вынуждены покинуть воскресное заседание правительства Израиля.

10 октября 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора) и сохраняет за собой право нанесения ударов по целям в Газе в случае возникновения угроз безопасности.

13 октября были освобождены из плена все остававшиеся в живых заложники, которых удерживали террористы в Газе в течение 738 дней – с 7 октября 2023 года. Президент США Дональд Трамп объявил: "Война окончена". Однако правительство Израиля не объявляло об окончании войны.