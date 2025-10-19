x
19 октября 2025
Экономика

На фоне геополитической нестабильности цены на золото бьют исторические рекорды

время публикации: 19 октября 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 09:35
На фоне геополитической нестабильности цены на золото бьют исторические рекорды
AP Photo/Mike Groll, File

Цены на золото установили абсолютный рекорд, составив 3492 доллара за тройскую унцию. За неделю цены на этот металл выросли на семь процентов, и, хотя в последние дни цена снизилась на 125 долларов, по мнению аналитиков, снижение носит временный характер, его причина – реализация прибыли.

Рост цен на драгоценные металлы объясняются геополитической нестабильностью, обострением торговой войны между США и Китаем, слабостью доллара и снижением учетной ставки в США. Это заставляет как центральные банки, так и частных вкладчиков искать надежные направления инвестиций.

Аналитики полагают, что рост цен на золото продолжится. По прогнозу HSBC, в первом полугодии 2026 года оно преодолеет барьер в 5000 долларов за унцию. Эксперты Bank of America полагают, что в будущем году цены на золото могут вырасти до 6000 долларов за унцию.

