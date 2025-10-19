На фоне геополитической нестабильности цены на золото бьют исторические рекорды
Цены на золото установили абсолютный рекорд, составив 3492 доллара за тройскую унцию. За неделю цены на этот металл выросли на семь процентов, и, хотя в последние дни цена снизилась на 125 долларов, по мнению аналитиков, снижение носит временный характер, его причина – реализация прибыли.
Рост цен на драгоценные металлы объясняются геополитической нестабильностью, обострением торговой войны между США и Китаем, слабостью доллара и снижением учетной ставки в США. Это заставляет как центральные банки, так и частных вкладчиков искать надежные направления инвестиций.
Аналитики полагают, что рост цен на золото продолжится. По прогнозу HSBC, в первом полугодии 2026 года оно преодолеет барьер в 5000 долларов за унцию. Эксперты Bank of America полагают, что в будущем году цены на золото могут вырасти до 6000 долларов за унцию.