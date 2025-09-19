x
19 сентября 2025
последняя новость: 10:13
19 сентября 2025
последняя новость: 10:13
Экономика

Банк "Дисконт" продал VISA CAL за 3,75 млрд шекелей

Банк Дисконт
время публикации: 19 сентября 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 09:59
Банк "Дисконт" продал VISA CAL за 3,75 млрд шекелей
Yossi Zamir/Flash90

Израильско-британский миллиардер Джордж Хореш и группа "Харэль" подписали договор о покупке 72% акций компании кредитных карт VISA CAL у банка "Дисконт", который был обязан продать ее по требованию регуляторов до конца 2026 года.

Хореш получит 80% покупаемого пакета, "Харель" - 20%. При достижении определенных результатов сумма сделки может увеличиться до 4 миллиардов шекелей.

Следует отметить, что бизнесмен Моти Бен Моше предлагал "Дисконту" за VISA CAL 4,18 миллиарда шекелей, однако его предложение было отклонено.

На текущий момент CAL является сегодня самой прибыльной компанией в отрасли, обойдя конкурентов Isracard и Max.

Следующим этапом должно стать утверждение сделки антимонопольным управлением и Банком Израиля.

