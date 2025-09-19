x
19 сентября 2025
19 сентября 2025
Экономика

21 задержанный по делу о фиктивной сертификации импортных товаров

Импорт и экспорт
Мошенничество
время публикации: 19 сентября 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 09:36
21 задержанный по делу о фиктивной сертификации импортных товаров
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Следователи полиции Израиля, Налогового управления и министерства экономики провели в четверг, 18 сентября, операцию по задержанию подозреваемых в выдаче фиктивных сертификатов на соответствие импортных товаров требованиям израильских стандартов.

В общей сложности был задержан 21 человек, включая сотрудников лицензированной лаборатории, имеющей право на сертификацию импортной продукции.

В числе подозрений - получение выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, взяточничество, отмывание нелегального капитала, налоговые правонарушения согласно закону об НДС, таможенные правонарушения и нарушения постановлений об импорте и экспорте и Закона о стандартах.

По данным следствия, лаборатория вступила в сговор с импортерами, в ходе которого на рынок без прохождения необходимых проверок и без уведомления соответствующих органов поступили значительные количества товаров, которые должны были соответствовать требованиям официальных стандартов. Значительная часть, судя по всему, ушла на территорию Палестинской автономии.

Лицензия лаборатории на сертификацию товаров приостановлена.

