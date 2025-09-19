21 задержанный по делу о фиктивной сертификации импортных товаров

Следователи полиции Израиля, Налогового управления и министерства экономики провели в четверг, 18 сентября, операцию по задержанию подозреваемых в выдаче фиктивных сертификатов на соответствие импортных товаров требованиям израильских стандартов.

В общей сложности был задержан 21 человек, включая сотрудников лицензированной лаборатории, имеющей право на сертификацию импортной продукции.

В числе подозрений - получение выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, взяточничество, отмывание нелегального капитала, налоговые правонарушения согласно закону об НДС, таможенные правонарушения и нарушения постановлений об импорте и экспорте и Закона о стандартах.

По данным следствия, лаборатория вступила в сговор с импортерами, в ходе которого на рынок без прохождения необходимых проверок и без уведомления соответствующих органов поступили значительные количества товаров, которые должны были соответствовать требованиям официальных стандартов. Значительная часть, судя по всему, ушла на территорию Палестинской автономии.

Лицензия лаборатории на сертификацию товаров приостановлена.