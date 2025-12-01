Сергей Брин передал на благотворительность акции на сумму свыше $1,1 млрд

Один из основателей Google Сергей Брин передал на благотворительность акции Alphabet Inc. на сумму свыше $1,1 млрд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документы в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Судя по официальным данным, Брин направил на эти цели более 3,5 млн акций на прошлой неделе.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя семейного офиса Брина, акции на сумму около $1 млрд были переданы некоммерческой организации Catalyst4, созданной миллиардером в 2021 году с целью поддержки исследований в сфере заболеваний центральной нервной системы и решений для борьбы с изменением климата.

Брин также направил $90 млн своему семейному фонду и $45 млн – фонду известного актера Майкла Джей Фокса, который фокусируется на исследованиях, связанных с болезнью Паркинсона.