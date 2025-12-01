Управление ценных бумаг вводит регуляцию для инфлюэнсеров, работающих с финансовыми компаниями

Управление по надзору за рынком ценных бумаг опубликовало циркуляр, содержащий правила и ограничения для сетевых инфлюэнсеров, рекламирующих финансовые продукты в социальных сетях.

В опубликованном в понедельник, 1 декабря, документе управление разъясняет, что "любая сторона, получающая вознаграждение от взаимного фонда, включая сетевых инфлюенсеров, будет рассматриваться в качестве посредника управляющего фондом и будет обязана соблюдать правила рекламы, применимые к управляющим фондами".

Правила будут распространяться как на израильские взаимные фонды, так и на иностранные фонды.

Согласно позиции управления, старые правила рекламы, установленные в Законе о совместных инвестициях до эры социальных сетей, должны соответствовать реальности, в которой основной маркетинг переместился в интернет и социальные сети. Управление напоминает, что основная задача регуляции – "обеспечить, чтобы публикации, связанные с взаимными фондами, правдиво и точно отражали связанную с ними информацию, и чтобы эти публикации не содержали ложную или вводящую в заблуждение информацию".

В новом документе устанавливается, что правила рекламы взаимных фондов применяются не только к самим управляющим фондами, но и к любой стороне, получающей от них денежное вознаграждение, прямое или косвенное, за публикации, связанные с фондом, "такие как сетевые инфлюенсеры, составители индексов и консультанты фонда".

Эти внешние стороны не смогут, например, публиковать показатели доходности фонда, рассчитанные способом, отличным от метода расчета, обязательного для управляющих фондами, или представлять доходность за период времени, не соответствующий разрешенным периодам согласно инструкциям по расчету доходности.

На публикации внешних сторон, получающих вознаграждение, будут распространяться те же правила, что и на самого управляющего фондом. Таким образом управление стремится предотвратить ситуацию, когда управляющий фондом обходит закон посредством использования посредников в социальных сетях.

Управление разъясняет, что правила рекламы взаимных фондов применяются также к ответам управляющих фондом на контент других участников – таким как репост в Facebook поста другого участника, ретвит в Twitter, пометка "лайк" в Facebook или "сердечко" в Instagram".