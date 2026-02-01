Хаим Бибас предложил ввезти в Израиль для работы в детсадах специалистов из Индии и Шри-Ланки

Глава Центра местной власти и мэр Модиин-Маккабим-Реута Хаим Бибас на экономической конференции в Эйлате представил программу по преодолению острого дефицита кадров в детских садах, в рамках которой он предлагает ввезти в Израиль специалистов из Индии и Шри-Ланки.

По словам Бибаса, в Израиле не хватает примерно 5 тысяч помощниц воспитателей, из-за чего ежедневно не могут открыться сотни детских садов, родители вынуждены пропускать работу, чтобы остаться дома с детьми.

Хаим Бибас объявил, что Центр местной власти ведет переговоры с различными министерствами и сторонними структурами для того, чтобы ввезти в Израиль 5 тысяч выпускниц педагогических программ из Индии и Шри-Ланки.