01 февраля 2026
Экономика

Tesla начинает испытания автономного вождения на дорогах Израиля

Автомобили
время публикации: 01 февраля 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 20:21
Tesla начинает испытания автономного вождения на дорогах Израиля
Moshe Shai/FLASH90

Министерство транспорта разрешило компании Tesla начать испытания автономного подконтрольного вождения на израильских дорогах: это означает, что вождение может осуществляться автономной системой машины, но водитель будет находиться на водительском месте и в любой момент сможет взять управление на себя.

Как сообщает "А-Йом", решение было принято по завершении обсуждения вопроса с представителями компании Tesla, сотрудниками отдела автомобильного транспорта, представителями налогового управления и другими участниками.

В министерстве транспорта подчеркивают, что "испытания станут значимой частью рабочей программы министра Мири Регев по укреплению статуса Израиля на передовом плане разработки, испытаний и внедрения технологий передового транспорта и превращению Израиля в международный центр разработок умных технологий".

