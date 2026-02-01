Аэропорт Кирьят-Шмоны вновь начнет принимать самолеты

Израильское Управление гражданской авиации утвердило возвращение аэропорта Кирьят-Шмоны к работе в полном объеме. Глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр транспорта Мири Регев на специальной церемонии подписали лицензию на работу аэропорта и передали ее мэру Кирьят-Шмоны Авихаю Штерну.

Как сообщает "А-Йом", аэропорт и взлетно-посадочная полоса вернутся к выполнению дневных рейсов в ближайшее время. После завершения работ по установке освещения взлетно-посадочной полосы лицензия будет расширена и на ночные рейсы, что позволит аэропорту перейти на круглосуточную работу.

Ожидается, что аэропорт Кирьят-Шмоны будет играть значимую роль в транспортной системе севера страны. Он интегрирован в государственные планы развития региона и рассматривается как ключевой компонент укрепления местной экономики и привлечения на север промышленных и высокотехнологичных компаний.

Правительством была утверждена программа восстановления населенных пунктов приграничной полосы – Кирьят-Шмоны, Шломи и Метулу. Программа включает поддержку местных бизнесов и жителей, строительство и восстановление жилья для привлечения молодых семей, поощрение создания высокотехнологичных компаний и офисов, а также проекты в сфере медицины и транспорта.

Ранее из аэропорта "Сде-Дов" в Кирьят-Шмону выполнялось до 14 дневных рейсов компаниями Israir и Arkia. Со временем, в том числе после вывода ЦАХАЛа из Ливана, экономических изменений в местных кибуцах и улучшения дорог на севере, авиационная активность снизилась.