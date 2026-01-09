Опция строительства аэропорта в Циклаге прошла экологические проверки

Министр экологии Идит Сильман объявила, что опция строительства международного аэропорта в Циклаге успешно прошла все необходимые экологические проверки.

Министр Сильман и заместитель министра Альмог Коэн, активно лоббирующий южную опцию, подчеркнули, что строительство аэропорта улучшит региональную экосистему и приведет к масштабному развитию юга.

Сильман отметила, что Министерство охраны окружающей среды проводит стратегию ответственного развития, сочетающую экономику, безопасность и охрану окружающей среды, обеспечивая долгосрочное устойчивое развитие.

Окончательное решение о местоположении аэропорта – Циклаг на юге или Рамат-Давид на севере – должно быть принято премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Напомним, что спор о месте строительства вспомогательного международного аэропорта идет уже полтора десятилетия. Многочисленные экспертные комиссии настаивали на опции строительства в Изреэльской долине, против чего протестуют жители долины. В то же время главы муниципалитетов Негева настаивают на строительстве аэропорта на юге. Основной южной опцией была база ВВС "Неватим", но министерство обороны недавно снова наложило вето на этот вариант, и теперь на юге рассматривается опция Циклага между Рахатом и Нетивотом.

Опция строительства аэропорта в этом районе ранее уже рассматривалась экспертными комиссиями. Ее единственное преимущество – относительная простота проектирования, однако с точки зрения гражданской авиации, экологии и безопасности опция Циклага получила крайне низкие оценки.

В частности, штаб национальной безопасности был против этой опции, поскольку маршрут захода самолетов на посадку в этом районе будет проходить рядом с границей сектора Газы.

Кроме того, аэропорт в Циклаге не только не разгрузит воздушные коридоры аэропорта Бен-Гурион, но может перегрузить их в часы-пик. Также эта опция создает серьезные помехи работе ВВС ЦАХАЛа.