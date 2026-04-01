Цена 1 литра бензина в Израиле с 1 апреля превысила 8 шекелей

С полуночи 1 апреля в Израиле вступила в силу новая цена бензина с октановым числом 95 при самообслуживании – 8,05 шекеля за литр, что на 1,03 шекеля выше мартовской цены. Доплата за обслуживание заправщиком остается без изменений – 24 агоры за литр.

Новая цена была объявлена министерством энергетики и инфраструктуры 31 марта. Цена при полном обслуживании составит 8,29 шекеля за литр.

В Эйлате (без НДС) цена литра бензина – 6,82 шекеля.

Основная причина скачка – подорожание бензина на средиземноморском рынке примерно на 49% на фоне роста мировых цен на нефть в связи с войной.

К этому следует добавить определенное ослабление шекеля по отношению к доллару.

Цены за 1 литр бензина в Израиле превысили отметку 8 шекелей в третий раз в истории.

В сентябре 2012 года был зафиксирован исторический рекорд – 8,25 шекеля за литр бензина при самообслуживании. Причиной подорожания тогда тоже являлся Иран. Введение антииранских санкций сопровождалось угрозами перекрытия Ормузского пролива со стороны Тегерана. На это наложились сильный экономический рост в США и Китае, перебои в добыче в ряде стран Ближнего Востока и Африки и закрытие ряда крупных НПЗ. В августе 2012 года нефть Brent торговалась на уровне 116 долларов за баррель.

В июле 2022 года стоимость литра бензина в Израиле второй раз превысила отметку в 8 шекелей и составила 8,08 шекеля. Причиной подорожания стал энергетический кризис, спровоцированный быстрым выходом глобальной экономики из стагнации периода пандемии COVID-19, на который наложился кризис вторжения России в Украину и последовавших за этим антироссийских санкций.

В обоих случаях уже в следующем месяце правительство уменьшало акциз на бензин, чтобы снизить цену на топливо для потребителя.