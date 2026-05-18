Ondas продолжает скупать израильские оборонные компании

Американский оборонный холдинг Ondas объявил о приобретении израильской компании Omnisys за 200 миллионов долларов путем обмена акций.

Omnisys, основанная 25 лет назад, разрабатывает системы планирования, оптимизации и управления задачами для вооруженных сил.

Среди ее разработок – модульная программная платформа, агрегирующая данные от сенсоров, систем командования и управления, а также от оперативных платформ, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Собираемые в режиме реального времени данные анализируются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет эффективно обрабатывать большие массивы разнородной информации в зонах боевых действий.

Компания, базирующаяся в Рош а-Аине, насчитывает 185 сотрудников.

Omnisys – уже 15-я компания, поглощенная Ondas за последние два года, причем большинство покупок были сделаны в Израиле.

Среди поглощенных Ondas стартапов – AeroBotics (автономные дроны), Sentryx (система перехвата БПЛА), Roboteam (наземная военная робототехника), BIRD Aerosystems, INDO Earth Moving, британская Rotron Aerospace.