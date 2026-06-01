Tasnim: Тегеран прекращает обмен посланиями с США из-за ударов по Ливану

Иранское информационное агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что переговорная группа Тегерана прекращает обмен посланиями с Вашингтоном через посредников в связи с израильскими ударами по Ливану.

По данным агентства, переговоры не возобновятся до тех пор, пока не будут выполнены требования Ирана о прекращении нападений Израиля в секторе Газы и Ливане.