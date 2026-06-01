Архитектура, созданная израильским стартапом, интегрирует ИИ-агенты с любыми программами

Компания CopilotKit создает открытый стандарт встраивания ИИ-агентов в интерфейсы и процессы любых программных продуктов. Стандарт уже внедряют Google, Microsoft и Amazon.

Развитие генеративного ИИ привело к буму автономных агентов, но разработчики столкнулись с серьезной проблемой: как интегрировать эти модели в существующие приложения. Обычные чат-боты работают изолированно, не имея прямого доступа к контексту приложения и элементам интерфейса.

Израильский стартап CopilotKit предложил технологическое решение – инфраструктуру с открытым исходным кодом, которая превращает ИИ-агента в органичный компонент любой системы, будь то корпоративная панель управления, мобильное приложение или инструмент для совместной работы.

Основой технологии стал запуск открытого стандарта, определяющего правила взаимодействия ИИ-агентов с пользователями и элементами ПО в режиме реального времени. Архитектура CopilotKit позволяет агентам не просто генерировать текст, но и "видеть" происходящее на экране, считывать текущее состояние приложения, самостоятельно модифицировать интерфейс и совершать целевые действия внутри системы. Это позволяет разработчикам внедрять ИИ-помощников буквально с помощью нескольких строк кода.

Основными сферами применения технологии стали корпоративные платформы и системы, аналитические панели и среды разработки. Внедренные агенты способны автоматизировать заполнение форм, генерировать сложные отчеты на основе текущих данных экрана, координировать рабочие процессы между сотрудниками и давать персонализированные подсказки. Созданный CopilotKit открытый стандарт уже внедряют такие технологические гиганты, как Google, Microsoft и Amazon.

Успех технологии подтверждается финансовыми показателями: CopilotKit уже привлек в общей сложности $27 миллионов.