Китай отменил все пошлины на импорт из Африки, кроме Эсватини

Китай отменил таможенные пошлины на импорт товаров из 53 стран Африки. Единственной страной континента, которая не сможет воспользоваться отменой, является Эсватини (бывший Свазиленд), поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем.

Отмена пошлин будет действовать с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2028 года.

Данный шаг направлен на укрепление позиций Китая в Африке, однако многие страны континента, по оценке экспертов, не смогут воспользоваться предоставленным освобождением от пошлин из-за слабого промышленного комплекса и отсутствия логистической инфраструктуры.