01 мая 2026
|
01 мая 2026
|
последняя новость: 10:54
01 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Китай отменил все пошлины на импорт из Африки, кроме Эсватини

время публикации: 01 мая 2026 г., 10:06 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 10:06
Китай отменил все пошлины на импорт из Африки, кроме Эсватини
AP Photo/Tatan Syuflana

Китай отменил таможенные пошлины на импорт товаров из 53 стран Африки. Единственной страной континента, которая не сможет воспользоваться отменой, является Эсватини (бывший Свазиленд), поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем.

Отмена пошлин будет действовать с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2028 года.

Данный шаг направлен на укрепление позиций Китая в Африке, однако многие страны континента, по оценке экспертов, не смогут воспользоваться предоставленным освобождением от пошлин из-за слабого промышленного комплекса и отсутствия логистической инфраструктуры.

